Intimní piercing ohrožuje život!

Přesto se dnes stále více lidí včetně světových celebrit zkrášluje piercingem. Propichují si téměř cokoliv od obočí přes jazyk, ušní boltce až po pupík nebo i nižší orgány.



Zpěvačka Britney Spears si nedávno nechala udělat piercing na jedné z prsních bradavek. Její kolegyně Christina Aguilerová má víc jak jedenáct piecingů včetně náušnice v klitorisu. Stejnou ozdobou se pyšní také Janet Jackson, která má piercing také v pupíku, bradavkách, v nose a na jazyku.

Co dnes způsobuje takovou oblibu piercingu na choulostivých místech? Podle mnohých je hlavním důvodem touha zlepšit svůj sexuální život.



Jazyk

Kulička v jazyku dokáže zpříjemnit líbání anebo orální sex. Může vám však vadit při jídle nebo při mluvení. Často se také stává, že se uvolní a vy ji spolknete.



Bradavky

Kroužek v bradavce někomu připadá sexy, ale je trošku nepraktický. Kůže na bradavkách je velmi citlivá a navíc v těsném tričku nepůsobí příliš pěkně. Pokud však přesto toužíte po kruhu v bradavce jsou tu pro různé náhražky jako nasazovací náušnice.



Genitálie

Piercing ženských genitálií je zásah do nejcitlivější části ženského těla a místo rozkoše může způsobit spíš nepříjemnosti. Když už si ženy chtějí kovem přizdobit svoje genitálie, je potřeba myslet na to, že alespoň zpočátku, se budou cítit dost nepohodlně při sezení, chůzi v obepnutých džínách, nemluvě o jízdě na kole.



S piercingem mužských genitálií je to podobné. Může to být velmi vzrušující, ale i bolestivé a dost nepraktické. Je předem potřeba promyslet místo, kam ozdoba přijde, aby cizorodé těleso nepůsobilo bolesti.

V každém případě by ten, kdo se rozhodne pro piercing, měl vyhledat profesionální piercingová studia, která dodržují přísné hygienické zásady a užívají ten nejkvalitnější materiál. V některých salónech je možné nechat si udělat piercing s místním umrtvením. Člověk se tak vyhne nepříjemnému a dosti bolestivému zákroku.



Umrtvení se dělá pomocí ledu nebo spreje, výjimečně injekcí. Oblast kolem budoucího piercingu se nejdříve vydezinfikuje, označí se kůže, sevře se kleštičkami, propíchne a protáhne šperk. Během hojení se ozdoba nesmí vyndavat.

Piercing se nezahojí přes noc. Musí se o něj pečovat. Někdy se ale stane, že se piercing nezahojí a šperk musí ven. Cílem péče je zabránit napadení rány bakteriemi. Problém je, že každé čištění představuje nebezpečí poškození. Piercing se doporučuje čistit denně antibakte-riálním mýdlem. Po čtyřech měsících by měl být zahojený, ale do té doby je nevhodné se koupat, protože hrozí nebezpečí infekce.

Odkud se vzal intimní piercing

Většina lidí se domnívá, že piercing je módní záležitostí posledních několika let. Ve skutečnosti se prováděl v mnohých kulturách již v dávné minulosti. Intimní piercing prováděný v oblasti genitálií a erotogeních zón známe už ze starověkých spisů o lidské sexuální kultuře.



Například Kámásútra hovoří o piercingu penisu jako o velkém přínosu oběma sexuálním partnerům. Piercing byl znakem vysokého postavení ve společnosti, značil odvahu a statečnost. Římští vojáci si propichovali své bradavky, aby tak dokázali svou mužnost. Představitelé šlechty victorianské éry si zdobili piercingem své pupíky a genitály.



V 90. letech se z piercingu stala forma sebevyjádření, když se modelky objevily na molech s piercingem v pupíku. Důvod pro pořízení piercingu má každý trochu jiný, ale většinou jde o odlišení se od ostatních nebo odpor proti společenským pravidlům. Piercing také může být pro někoho sexuálně přitažlivý. Stále častěji se objevuje piercing bradavek a genitálií - penisu a okolí klitorisu. Jedná se o velmi citlivé oblasti, jejichž citlivost se piercingem zvyšuje, ale až po zahojení, které je komplikované.