Intertrigo je také nemoc

S bolestivým svědivým opruzením se chodí po horách či šlape do pedálů jen ztěžka. Dospělí se ale o něm obvykle stydí mluvit a už vůbec je nenapadne, že si kvůli něčemu takovému mohou nechat vystavit neschopenku. Leč intertrigo, jak zní lékařský název těchto potíží, je nemoc jako každá jiná, a tudíž by měla být léčena.Opruzení není vlastně nic jiného než zánět kůže. Do postižených zarudlých a mírně oteklých míst se však drobnými trhlinkami v pokožce dostávají plísňové spóry, které dokáží zánět výrazně zhoršit. Výsledkem může být nevinná červená skvrna, která za pár dní zmizí, nebo také rozsáhlá mokvající plocha vzdorující všem léčebným pokusům. Opruzeninám se skvěle daří nejen tam, kde pokulhává hygiena - důležitou roli hraje totiž i prodyšnost oblečení. »Někteří kolegové popisují takzvanou ,jeansitis', česky bychom řekli ,džínsitidu',« říká pražský gynekolog Karel V. Šuk. »Těsné kalhoty z tuhé látky, které se třou o pokožku, totiž vzniku intertriga výrazně napomáhají.« To je zároveň nápověda k odpovědi na otázku, které části těla si intertrigo vybírá nejraději. Jsou to místa s větším počtem potních žlázek, jež se snadno zapaří - podpažní jamky, kožní záhyby, »faldy«, pod prsy a na břiše, v oblasti genitálií a mezi hýžděmi. Opruzeniny postihují zejména lidi s jemnou a citlivou pokožkou, otylé, sportovce a také příslušníky některých profesí, kteří pracují v horku a páře, případně musí dlouho zůstávat v jedné poloze (typickým příkladem jsou dálkoví řidiči). »Sestra se švagrem žijí na Floridě, proto vím, že tamní subtropické klima je pro intertrigo ideální,« konstatuje pražský gynekolog. »Nejspíš to dobře vědí i Američané, proto se v lékárnách, supermarketech, stáncích se suvenýry, a dokonce i u benzinových pump prodává mnoho typů sprejů, vodiček a přípravků proti opruzení a téměř všechny jsou i na tamní poměry drahé.« Ani první vlaštovka, která doletěla do Česka, hygienické kapesníčky Intim Comfort, nejsou levnou záležitostí: balení s deseti polštářky stojí kolem 160 korun. Ubrousky, které jsou k mání prakticky v každé lékárně, jsou vlhčené dermatologicky testovaným roztokem, který uklidňuje a dezinfikuje pokožku v postižených místech. Kapesníčky mohou zároveň posloužit coby prevence například při dlouhých cestách na dovolenou, kdy sprcha není v dosahu. Je ovšem třeba potřít riziková místa včas.