Inteligentní móda

Světlé oblečení se samozřejmě příliš neslučuje s městským prostředím. Saka z nových materiálů je ovšem možné prát i doma. Bílé kalhoty pohodlně i elegantně doplní světle žluté delší sáčko. Přírodní materiály, světlé barvy, pohodlný střih - to je trend pro letošní jaro a léto. Kombinace lnu, polyesteru a viskózy si ponechávají z každého materiálu to nejlepší - jsou chaldivé, snadno se perou a lehce žehlí. Takové oblečení se hodí na sport i do zaměstnání. Někdy lze bílé kalhoty doplnit sakem spíše barvy nenápadné, jindy výrazné - třeba červené. Elegantní šaty se příliš neslučují s výrazně pomačkaným vzhledem, proto je tak důležité nové zpracování lněného vlákna.

Až si budete kupovat nové oblečení, dívejte se proto pečlivě nejen na barvu či střih, ale také na visačky látek."To, co odlišuje kvalitní výrobky od zboží stánkařů, je kromě jiného právě používaný materiál," tvrdí Anna Motlíková z firmy Steilmann. "Zákazník se dnes bohužel při nákupu dívá hlavně na cenu, ale to je špatně. Střihy a barvy lze snadno okopírovat, asijská rychlost je v těchto směrech neuvěřitelná. Ale to, co nelze napodobit, jsou kvalitní značkové materiály a jejich zpracování. Zkuste vyprat polyesterové sako koupené někde na tržišti a pak sako koupené v 'kamenném' obchodě s visačkou New polyester fibre. Zatímco to první si už v životě nebudete moci vzít na sebe, druhé jen lehce přežehlíte - a jste připraveni vydat se i na módní přehlídku."Pod označením New polyester fibre se totiž nabízí nový mikropolyester. Jde o umělé vlákno zpracovávané na zvlášť lehkou tkaninu, která s původním polyesterovým vláknem nemá nic společného. Deset tisíc metrů tohoto vlákna váží pouhý gram, proto je ideální na svrchní dámské oblečení, zejména halenky, šaty či sukně. Pokud se k němu použije vhodný typ podšívky a vycpávek, můžete je prát zcela bez obav. O způsobu údržby vás budou vždy informovat etikety od výrobce, opět něco, co většina stánkových výrobků nemívá.Když se dříve řeklo len, většina žen si představila materiál sice příjemně chladivý, ale velmi náročný na údržbu. Dnes už je všechno jinak. Oblečení ušité z nového lnu s označením Easy Care Irish Linen má výrazně nemačkavou úpravu, ačkoliv jde o čistý len. Díky speciálnímu postupu při výrobě je čisté lněné vlákno fixováno tak, že se proti všem zvyklostem snadno žehlí, nepatrně se mačká a šaty či halenky z něj ušité můžete klidně prát i v pračce, samozřejmě při zachování všech pokynů od výrobce.Symbolem ENKA SUN se zase označují velmi lehké tkaniny, které jsou ideální na letní oblečení. Nahrazují totiž ochranné krémy s faktorem 30, a to jak ve vztahu k pokožce, tak k látce samotné. Ta díky tomu "nešisuje" a vy zase máte jistotu, že se ani pod velmi lehkou halenkou nespálíte (značnou část slunečních paprsků totiž propouštějí i bílá trička). Jde o takzvané nekonečné vlákno na bázi viskózy, do něhož se "zapřede" faktor 30 v podobě pigmentu chránícího před UV paprsky. Vedle certifikátu univerzity v Bochumi, která tyto materiály pečlivě testovala na kvalitu a odolnost vůči slunci, byla ENKA SUN podrobena i přísným zkouškám dermatologů, kteří potvrdili, že se velmi dobře snáší s pokožkou a zároveň ji chrání před sluncem.Většinu výrobků ušitých z ENKA SUN můžete prát v pračce, sušičku však výrobci nedoporučují.