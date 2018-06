Inna Puhajková: z přehlídky rovnou do Kanady za Jágrem

V Praze ozdobila v pondělí večer přehlídku Zuzany Botkové a v bílých šatech, které jakoby připomínaly ty svatební, se sice cítila pohodlně, oblékat si je ale zatím kvůli slavnému partnerovi nebude.

"O naší svatbě se stále spekuluje a já nechápu proč. K žádnému takovému kroku se nechystáme. Oba toho máme hodně - Jarda cestuje a hraje, já jsem druhým rokem na vysoké škole, takže myšlenky na svatbu nemáme," uvedla Puhajková.

Současné nastavení vztahu, kterému udává tempo neustále cestování, třiadvacetileté modelce vyhovuje. I když se díky Jágrovi částečně usadila v Omsku, na New York, kde hokejista dřív působil, nedá dopustit.

"Omsk určitě není prostředí, které bych si vybrala jako destinaci pro svou dovolenou, oproti New Yorku je to změna, ale my rozhodně nestrádáme," dodala Inna Puhajková, která je již na cestě do kanadského Vancouveru, kde hodlá fandit našim hokejistům.