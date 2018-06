Inna Puhajková ujela Jágrovi a řádila na parketu

Odměnou mu teď ovšem je "nová" Inna. Prodloužené vlasy, kterými ho překvapila před dvěma měsíci, potřebovaly úpravu. Inna se zpočátku trochu bála, jestli je nebude muset shodit úplně a uvést svou vizáž do původního stavu, naštěstí ale se změnou u své lásky uspěla. "Hrozně se mu to líbilo a já jsem ráda, že jsem prodloužení podstoupila," řekla spokojená Puhajková.

Na after party po volbě královny internetu, které předsedal její zakladatel Kája Pavlíček, jenž do poroty pozval desetibojaře Tomáše Dvořáka, exVyVoleného Petra Zvěřinu, neapolského kadeřníka Massimo Roca nebo herečku Dominiku Kadlčkovou, ovšem přítelkyně slavného hokejisty dlouho nepobyla.

"Hned druhý den odlétala zpátky do Ameriky, nemohla se dlouho zdržet. Ostatní ale byli k mému velkému překvapení na party téměř do rána. Měl jsem z toho radost stejně jako z celého průběhu soutěže," řekl Pavlíček.

Aichmajerová nebyla nejmenší

Na parketu řádila modelka Tereza Zimová, známá z reality show Vem si mě!, s kolegyní Martinou Dvořákovou, moderátoři večera Eva Aichmajerová a Petr Nárožný, syn slavného herce, i vítězky Marie Bartíková, která se umístila na prvním místě, a Nikola Světlíková a Kateřina Němcová, které obsadily druhé a třetí místo. Němcová si ze soutěže navíc odnesla cenu iMiss sympatie, kterou udělovala porota.

Sympatická byla nejmenší finalistka i herečce Evě Aichmajerové, byla totiž ještě menší než ona. "Eva z toho měla radost, to se jí prý stává málokdy. Je to mimochodem důkaz, že do naší soutěže se může přihlásit každá dívka, která má chuť a sebevědomí. iMiss totiž není omezena přísně nastavenými parametry. Dokonce jsme tu měli dívku na vozíku a do první padesátky se probojovala i neslyšící dívka," uzavírá Pavlíček.