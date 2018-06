Díky Jágrovi jsem se zviditelnila, to nepopírám, říká Puhajková

Nebylo pro vás těžké, že si lidé mohli myslet, to je ta holka od Jágra, co dostala práci díky němu?

To je pro mě složité vysvětlit. Určitě si to lidé hodně mysleli. V té době jsem skutečně byla přítelkyní Jardy a díky němu jsem se zviditelnila, to nepopírám. Sportovní prostředí bylo pro mě zcela běžné místo, znala jsem mnoho lidí a všeho kolem. Tenkrát do televize hledali sportovní moderátorku a já jsem se jim na kameře líbila. Spíš si myslím, že jsem byla ve správný čas na správném místě.

Našla jste se v moderování natolik, že je modeling pro vás už pasé?

Sport mě hodně baví, a pokud to mám ještě jako práci, co víc si přát. Moderuji na obrazovce tři a půl roku, a pořád mám pocit, že se učím. Nacházím v tom nové a nové věci. Nemám potřebu dělat cokoli jiného. Modelingu se nevěnuji, jen opravdu výjimečně. Nikdy mě to ani moc nebavilo.

Vybavujete si ještě první den, kdy jste přišla do redakce?

Musím říct, že ano. Vidím to jako dnes, byla jsem hodně nervózní. Nové prostředí, neznámí lidé, nová práce. Dnes už se tu cítím jako ryba ve vodě. Naštěstí můj šéf i kolegové jsou opravdu skvělí a máme přátelský kolektiv.

Na obrazovce musíte dobře vypadat. Co říkáte na plastické operace nebo úpravy?

Já jsem na klinice krásy byla jednou v životě. Žádnou plastickou operaci zatím nemám ani jiné úpravy. Určitě to neodsuzuji a ani neříkám, že nikdy na ni nepůjdu. Třeba jednou, možná za deset let. Člověk nikdy neví, jak bude vypadat. Vzhledem k tomu, že se mi blíží třicítka, tak mě zajímalo, co vůbec ty kliniky krásy nabízejí.

Zmínila jste blížící se třicítku. Plánujete nějakou větší oslavu?

Já jsem typ člověka, který nikdy narozeniny moc neslavil. Letos jsem si říkala, když už to budou kulatiny, že by mi to asi přátelé neodpustili, kdybych nějakou oslavu neuspořádala. Ještě na to pár dní mám, tak uvidíme.



Třicítka bývá pro mnohé ženy zlomová, pro založení rodiny, případně uspořádání svatby. Je to u vás aktuální?

Musím říct, že v šestadvaceti jsem ten věk prožívala víc, než ho prožívám teď. Vůbec to vlastně neřeším. Naopak se cítím skvěle a beru léta jen jako číslo. Svatby, děti a vše kolem rodiny, asi se tomu člověk neubrání. Uvědomuji si svůj věk. Čas na děti je, ale biologické hodiny mi zatím netikají, takže to nechám na přírodě, prostě jak se to vyvine.

Jaromír Jágr a Inna Puhajková (2007)

Je pro vás svatba důležitá nebo se vdávat třeba ani nebudete chtít?

Jako každá holka či žena i já mám vysněný tento den a určitě bych si svatbu jednou přála, ale na pořadu dne to zatím nějak není. Nejsem moc plánovací typ, raději nechávám věci nějak plynout.

Takže kdyby přišlo aktuálně miminko, práce by šla stranou, nebo si dokážete představit pracovat hned po porodu?

Nad touto variantou jsem už i přemýšlela. Samozřejmě kdyby miminko mělo přijít teď, byla bych určitě ráda. Nebyla bych první ani poslední pracující maminka. Určitě se mateřství s prací skloubit dá. Práci moderátorky sportovních zpráv mám ráda, naplňuje mě, nerada bych o ni přišla.