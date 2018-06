Nepřestali jsme pro sebe existovat, říká Puhajková o rozchodu s Jágrem

Budete novou posilou sportu na Nově. Vnímáte to tak, že nabídka přišla v pravou chvíli? V porozchodové době, kdy chce člověk soustředit myšlenky na jiný cíl?

Určitě. Líp to snad ani přijít nemohlo, opravdu to přišlo v nejvhodnější chvíli. Chci se teď soustředit sama na sebe, na práci a školu. To je pro mě teď hlavní cíl a hlavní náplň.

Jaká byla cesta do televize?

Začalo to vlastně náhodou, kdy mi kamarád, který na Nově pracuje, řekl, že televize stále hledá nové tváře. A poté se mi sama ozvala televize s tím, jestli bych nepřišla na kamerové zkoušky. Přišla jsem a pak jsme se už začali bavit o konkrétní podobě spolupráce.

Sportovní noviny byly rozhodující?

O konkrétní pozici jsme se bavili až později, ale sport byl rozhodující, protože práci musím dělat tak, aby mě bavila a abych jí rozuměla.

Máte pocit, že jste s kamerou "kamarádi"?

Doufám, že ano. Asi by mě nepřijali, kdybychom s kamerou nebyli takoví kamarádi.

S prací reportérky v podstatě začínáte. Co však vnímáte jako svou profesní výhodu?

Výhoda je to, že se o sport zajímám odmalička, je to moje záliba. Sleduji sportovní dění doma i ve světě a ten koníček pouze převádím do práce. Je to prostě něco, co mě naplňuje, a myslím, že je výhodou, že mám spoustu znalostí nejen z hokeje, ale i z jiných sportů. Budu se rozvíjet dál.

Dovolte mi ještě osobnější otázky. Vím, že rozchod není nic, o čem by se lehce mluvilo. Váš dnes už bývalý partner Jaromír Jágr se nebál veřejně vzkázat, že v srdci a na duši cítí bolest. Jsou ty vaše pocity totožné s těmi jeho?

Existují lidé, kterým nevadí mluvit o tom, co v takové situaci prožívají. Já o tom mluvit nechci. Nedělala jsem to ani po dobu, co jsme s Jaromírem byli spolu, a nemám důvod to měnit. On to vyjádřil hezky za nás oba.



Jaromír Jágr a Inna Puhajková strávili šest společných let. Po rozchodu zůstávají přáteli.

Přesto se zeptám - pocit lítosti je i u vás?

Pocit lítosti… My jsme prožili šest hezkých společných let, pořád se máme rádi a vzájemně se respektujeme. Momentálně jsme se ale shodli na tom, že každému bude líp zvlášť. To však neznamená, že jsme jeden pro druhého přestali momentálně existovat.

Budete se teď soustředit pouze na práci na Nově, nebo budete dál pracovat i na jiných věcech?

Televize teď bude vyplňovat největší část mého času. Plus škola. Všechno je teď pro mě nové, je toho hodně a mám se hlavně hodně co učit.

A modeling je tedy definitivně odpískán?

Modelingu se budu věnovat jen okrajově. Když přijde zajímavá nabídka a bude to práce, která mě zaujme, nebudu se jí bránit. Rozdíl mezi prací reportérky a modelingem je v tom, že v modelingu nepotřebujete čas na přípravu. To je jen přehlídka nebo focení, tedy pár hodin v tom daném dnu, zatímco tady to bude běh na dlouhou trať. Ale těším se na to.