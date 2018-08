Rošťácký úsměv jí zůstal. Takhle vypadá Pipi Dlouhá punčocha po letech

Nilssonová nedávno dorazila na akci Raffaello Summer Day v Berlíně, kde vesele pózovala fotografům a sršela optimismem, přesně jako její slavná filmová postava. Přestože už nemá zrzavé vlasy, lidi ji na ulici stále poznávají.

„Mám to ráda, je to koneckonců součástí mého života,“ řekla herečka pro německý web Bunte.de a dodala, že by s natáčením souhlasila i dnes. „Znovu bych do toho šla. Ta role ovlivnila můj život spíše pozitivně než negativně. Každý, kdo mě pozná coby Pipi, se chce se mnou o ní bavit. Přitom jsem už téměř na všechno zapomněla.“

Herečka v minulosti s oblibou o sobě říkala, že je ve Švédsku snad jediná osoba, která nikdy knihu o Pipi nečetla. Přesto je s touto postavou knížky Astrid Lindgrenové neodmyslitelně spjatá.

Zajímavostí je, že Inger na filmech o Pipi moc nevydělala. V době natáčení totiž nebylo ve Švédsku dovoleno platit dětem za filmování.

Nilssonová se po dětských filmech stáhla z filmového průmyslu a vydala album písní o Pipi. Od konce 80. let se věnuje hlavně divadlu. V roce 2006 jí německá produkce televize ZDF nabídla roli soudní lékařky Ewy v seriálu Der Kommissar und das Meer, kterou hraje už 12 let.