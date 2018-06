Indka kvůli malému věnu strávila dva roky v okovech

16:02 , aktualizováno 16:02

Dva roky žila dvacetiletá Indka v okovech, vydaná na pospas mučení manžela a jeho rodiny za to, že po svatbě nepřinesla do klanu patřičné věno. Policie zatkla krutého manžela i jeho rodiče poté, co se Gíze podařilo v pondělí s pouty na nohou z domu hrůzy uprchnout.