Malý Ind má ruce jako obr, kvůli šikaně nechodí do školy

Mohammad Kaleem se narodil s dvakrát většíma rukama, než měly ostatní děti. Jeho ruce ale stále rostly a v osmi letech je má tak velké, že nedokáže jednoduché úkony, jako je vzít lžíci a najíst se.

„Do školy nechodím, protože učitel říká, že se děti bojí mých rukou. Mnoho z nich mě šikanovalo. Říkaly: Pojďme zbít to dítě s velkýma rukama. A některé to udělaly," řekl chlapec.

Popsal, že je pro něj problém se obléknout, zapnout si knoflíky na košili i natáhnout kalhoty.

Operace se ale malý Ind bojí. „Nevím, jestli chci, aby mi doktoři operovali ruce. Museli by mě uspat a rozříznout. Nevadilo by mi to, kdyby to mohli udělat bez injekce. Malá operace by byla ok," dodal chlapec.

Zatím ale není vůbec jasné, zda nějaká operace chlapci pomůže. Lékaři si s jeho stavem nevědí rady. Potřebují řadu testů, které jsou drahé. Rodiče Kaleema ale vydělávají v přepočtu jen 450 korun měsíčně. Snaží se proto pro syna najít pomoc prostřednictvím zveřejnění jeho případu.