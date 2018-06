Indický chlapec má osm končetin, rodiče nemají na operaci

Chlapec s osmi končetinami žije v indickém státě Bihár. Někteří vesničané ho považují za reinkarnaci hinduistické bohyně štěstí a hojnosti Lakšmí, jiní v něm vidí ďábla. Chlapec dostává od věřících dary a květiny, ale sklízí i posměch a urážky. Někdy musí dokonce utíkat před lidmi hrozícími s kameny v rukou, kteří si myslí, že z jeho těla vylézá ďábel.

"Každý den se modlím o dobrého doktora, který by Deepaka uzdravil a on by mohl vést normální život," řekl deníku Daily Telegraph chlapcův otec.

Parazitické dvojče, které se v lůně matky přestalo vyvíjet, však roste na chlapcově těle stejně rychle jako on a malý Deepak tak nosí na své hrudi těžké závaží. Jak vypadají chlapcovy orgány není známo, protože nikdy nepodstoupil rentgen.

Jeho rodiče vydělávají dohromady v přepočtu asi 30 korun denně a nemohou si léčbu dovolit. Věří ale, že se podaří najít podporu pro drahou operaci, stejně jako se to před dvěma lety povedlo podobnému případu z této oblasti.

Holčička, pojmenována přímo po bohyni Lakšmí, která se narodila se čtyřma nohama a rukama, byla úspěšně operována před dvěma lety v indickém Béngalúru. Zákrok u ní trval 27 hodin a dívka se plně zotavila. Teď jsou jí čtyři roky a žije normálně.

Ani její rodina si nemohla dovolit operaci, takže zákrok platila nemocniční nadace.