Indický chlapec má 34 prstů, zapsal se do Guinnessovy knihy rekordů

Akshat má sice víc prstů než potřebuje, nevyvinuly se mu ale palce. Lékaři proto kromě amputací budou muset provést i operaci, při které mu z prstů navíc palce vytvoří.

"Byla jsem tak šťastná, když jsem ho po narození viděla. Bylo to naše první dítě. Pak jsem ale uviděla ty prsty a byla jsem v šoku," řekla Akshatova matka.

O tom, že je její chlapec výjimečný a jeho rodina by si tuto zvláštnost neměla nechávat pro sebe, ji přesvědčil kamarád. "Četl na internetu o chlapci z Číny, který se narodil s 31 prsty. Pak mi řekl, že můj syn zlomil rekord, když jich má 34. Nejdřív jsem tomu nevěnovala pozornost, nemohla jsem věřit, že by můj syn měl rekord. On ale spolu s manželem a mou mladší sestrou dali jeho data na internet," dodala.

Předchozí rekord držel šestiletý Číňan, který měl 15 prstů na rukou a 16 na nohou.

Ten už má náročnou operaci za sebou a žije normálně.