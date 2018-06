Indiánské léto

Co bychom se od Indiánů mohli naučit* Házet sekery a střílet.* To, že zabíjet se má jen pro obživu, ne pro požitek.* Chtěla bych se od Indiánů naučit překonávat bolest.* Líbí se mi jejich způsob života. Jsou šťastní a umějí radost taky rozdávat.* Obdivuji je pro jejich hrdost - raději by zemřeli v boji, než na nějakou nemoc... Nejvíc mě zaujal zpěv na různých obřadech. V dnešní době se všichni starají (musím přiznat, že občas i já) jen o to, aby nezpívali falešně. Oni však zpívali z duše. Zpívali upřímně. To se mi líbí.* Dnes se všechna jména vymýšlejí jen jak se líbí rodičům, ale nikdo si nezjistí, co vlastně znamenají. A spousta lidí neumí ani rozdělat oheň, natož si něco vyrobit, a přitom takový vyrobený dárek udělá mnohdy větší radost než ten z obchodu. To všechno bych se chtěl od Indiánů naučit.* Od Indiánů se můžeme naučit využívat léčivé kouzlo rostlin.* Škoda, že jsme všichni tak civilizovaní. Někdy bych chtěla být Indián, jezdit ztichlou prérií a obdivovat západ slunce. Místo toho se tlačím v autobuse a čuchám smrad z kolemjedoucích aut.