Indiánské kmeny

Už dávno jsme si zvykli na všelijak propíchané a jinak pitoreskně ozdobené postavičky, které s námi chodí do školy, potkáváme je na ulicích a nebo v obchodech. Jejich zdobení však není nijak původní. Podobně se parádili Indiáni už dávno. Dakotové, T upinambové a další kmeny si často vyholovali temeno, týl nebo jinou část hlavy. Amazonští Indiáni si provrtávali ušní lalůčky i nosní přepážky a do připravených otvorů vkládali péra ptáků nebo dřevěné kolíčky. Inkové si otvor v uších uměle zvětšovali vkládáním stále větších kotoučů zlata, až jim lalůčky sahaly skoro po ramena. Spodní ret si proděravovali (a vydrželo jim to dodnes) Indiáni i Eskymáci a do otvorů si vkládali ozdoby, bambusové třísky nebo dlouhé hlazené kosti. Pralesní Indiáni si často navíc barví na černozuby, aby děsili nepřátele a také proto, že zuby vydrží déle zdravé některé zvyky k nám zatím nedorazily.A otázka pro vás?Podívejte se na různé způsoby deformace těla - neboli zdobení - u 1. Ploskohlavců, 2. Karibů, 3. Mašků, 4. Kotů, 5. a 6. Mayů.Myslíte, že jedním způsobem "parádění" bylo i zplošťování hlav čerstvě narozených dětí pomocí dvou prkének?