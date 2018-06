Trable Indiany Jonese: hledání hlavního hrdiny i řada zranění

Indianu Jonese vymysleli na společné dovolené na Havaji režiséři George Lucas a Steven Spielberg. Zatímco Spielberg chtěl, aby byl Indy trochu vandrák a trochu alkoholik, Lucas si ho představoval jako elegána s kravatou. Výsledek je vzájemný kompromis.

Lucas také odmítal obsadit do hlavní role Harrisona Forda, protože už hrál v jeho Hvězdných válkách. „Řekl jsem: Stevene, hrál už ve dvou mých filmech. Nechci, aby to byl můj Bobby De Niro,“ řekl Lucas s narážkou na to, že Robert De Niro hrál v hodně filmech Martina Scorseseho.

Tom Selleck v seriálu Magnum (80. léta)

Roli proto nabídli dalším hercům. Odmítli ji třeba Nick Nolte nebo Jack Nicholson. Nejblíž k ní měl Tom Selleck. Ten ale v té době podepsal smlouvu na seriál Magnum, od níž nemohl odstoupit. Televize mu to nedovolila, i když Spielberg s Lucasem naléhali a drželi mu nabídku měsíc. Selleck nakonec za Magnuma dostal cenu Emmy, ale to není nic proti miliardám, které vydělala série Indiana Jones.

Pouhé tři týdny před začátkem natáčení tak byl nakonec obsazen Harrison Ford a ukázalo se to jako správná volba. Ford se totiž s odvahou sobě vlastní pouštěl do kaskadérských kousků a se svou vizáží mohl klidně hrát syna Seana Conneryho, který je o pouhých 12 let starší.

Nezdolný Harrison Ford

Role ale stála Forda také několik zranění. A nejen jeho. Při natáčení Dobyvatel ztracené archy jednoho člena štábu pokousala krajta. Ford si zase pohmoždil žebra ve scéně, kdy Indyho táhne náklaďák. Během natáčení v Tunisku navíc onemocněl postupně celý štáb. Jediný, komu se střevní nemoc vyhnula, byl režisér Spielberg, který celou dobu jedl pouze špagety z konzerv posílaných z domova.

Během natáčení druhého dílu o chrámu zkázy si Harrison Ford vážně poranil záda a musel být převezen do Los Angeles na ošetření. Nahradil ho proto kaskadér Vic Armstrong, který tak natočil většinu honiček Indyho po chrámu.

Ford z ničeho strach neměl a klidně běhal i po lanovém žebříku nad opravdovou propastí. To režisér Spielberg si raději zajel několik kilometrů, aby přes lanový žebřík nemusel.

Dokonce i v Království křišťálové lebky chtěl Harrison Ford hrát většinu kaskadérských scén sám, ačkoli mu při natáčení bylo už 66 let. Tvrdě pracoval na své kondici, měsíce poctivě cvičil a dodržoval přísný jídelníček. Díky moderním technologiím se mu pak jeho přání hrát sám nebezpečné scény splnilo.

Harrison Ford se věkem nenechává odradit. Po sedmdesátce létá s historickým letadlem, což se mu v březnu stalo málem osudným (více čtěte zde). Z havárie letadla se brzy vzpamatoval a dnes už zase létá, k nelibosti manželky Calisty Flockhartové.

Veterán ságy Harrison Ford zdraví fanoušky Star Wars na setkání v San Diegu.

Stále ale není jasné, zda bude Harrison Ford hrát v dalším pokračování, na němž se už podle prezidentky společnosti Lucasfilm Kathleen Kennedyové začalo pracovat. Ford návrat do slavné role nevylučuje. Ostatně vrací se i do Hvězdných válek.