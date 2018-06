Ind tvrdí, že přežije bez jídla a vody. Lékaři vysvětlení nenašli

"Nechápeme stále, jak přežil bez toho, aniž vyměšoval. Tato záhada zůstává nevyřešena" řekl novinářům podle agentury AFP neurolog Sudhir Šah z třicetičlenného týmu lékařů, kteří sledovali jogína v nemocnici v západoindickém Ahmadábádu. Po tuto dobu byl jogín čtyřiadvacet hodin denně pod dohledem kamer. Kontakt s vodou měl jen když se myl nebo kloktal.

"Jestliže nebere svoji energii z potravin a z vody, musí ji brát z jiných zdrojů, které jsou kolem něho. Například ze Slunce," řekl Sudhir Šah.

Jakkoli je podobné tvrzení pozoruhodné, není podle serveru LiveScience.com v Indii nijak mimořádné. Schopnost nazývaná inedia se mezi fakíry zjevuje poměrně často. V žádném případě dosud ale neobstála při věděckém testování a fakíři byli dříve či později přistiženi při podvádění, dodává server.

Prahlad Džani prohlašuje, že přestal jíst a pít, když mu bylo 8 let. V té době se mu prý zjevila bohyně Amba a obdařila ho schopností přežít bez potravy. Stačí mu prý pouhá meditace.

Lékaři vyšetřili jogína různými metodami, včetně magnetické rezonance. Jeho mozek a srdeční činnost měřili elektrodami a podstoupil i krevní testy.

Dosavadní zjištění ukazují, že stařík je v podstatě zdráv. Má mozek jako kdyby mu bylo 25 let a jeho tělo v 82 letech neprokazuje žádné známky únavy. Kompletní výsledky testů mají být zveřejněny v příštích měsících.

Prahlad Džani byl podle LiveScience.com vyšetřován už v roce 2003. Tehdy testy zabraly zhruba týden a i když muž údajně nepříjímal jídlo ani vodu, lékaři u něj zaznamenali úbytek hmotnosti. To je poněkud v rozporu s doměnkou, že si veškerou energii obstarává třeba ze slunce nebo ze vzduchu.

Vědci však stále doufají, že se jim podaří zjistit, co ho udržuje při životě. To by potom mohlo pomoci vytvořit pravidla pro přežití například přírodních katastrof.

Po skončení výzkumu se jogín vrátil do své rodné obce v provincii Gudžarát, kde se věnuje opět své meditativní činnosti.