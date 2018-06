Imbolc je keltská slavnost kojících ovcí

O Imbolcu se lidé těší na nastávající úrodu a činí zadost řadě pověr, aby si ji zajistili. Je třeba požehnat zemědělské nástroje, mezi nimi pak zvláště pluh, který je skropen whisky a na jehož radlici se pokládají kusy chleba a sýra pro přírodní duchy. Ti dostávají jedlé dárečky do důlků v zemi, nebo do prvních brázd - v některých krajích je totiž 1. únor prvním dnem orby.

S ozdobeným pluhem se také chodí na koledu. Táhne se od domu k domu a děti v maskách prosí o výslužku. Pokud nic nedostanou, rozořou za trest skrblíkovi zahrádku.

Důležité je uhasit zimní oheň, vymést popel a znovu zatopit. Tento úkol náležel ženám, které také, ve jménu Brighid, žehnaly kovářské výhně. Novému ohni se také svěřují na noc "kouzelné" proutky, z jejichž popela se ráno věští, co nové období přinese.

Nejdůležitějšími postavami svátku Imbolc byla "brideóga", panenky ze stébel ovsa či pšenice. Dívky je večer nosí po vsi a vybírají pro ně dárky. Stařeny je pak na noc ukládají do postýlek nebo kolébek. Ze slámy se také pletou "Brighidiny kříže", které pověšeny na dveřích chrání dům. Ovšem pouze tehdy, je-li Brighid (skotsky Bride) řádně poprošena:

Kdo posvětí dům po setmění?

Ti, co chrání ho noc co noc:

Svatá Bride s pláštěm,

Svatý Colme s kloboukem,

Svatý Michaeli s kopím,

chraňte tento dům před vším zlým,

před zlodějem a žhářem,

před ďábelským duchem,

co plíží se kolem,

před špatným člověkem,

co vkrádá se do dveří.