Imagine je čistá fantazie

Jestliže pro Lennonovu hudbu i texty byl typický experiment, někdy až na pokraji schválnosti, pak Imagine je spíš písnička mccartneyovská: nadžánrová pohádka o světě dobra, postavená na krásné ukolébavkové melodii a jednoduchém klavírním doprovodu. T rochu jakoby chtěl John znovu dokázat, že umí vymyslet právě tak silný hudební motiv jako Paul. Není divu, že právě Imagine měl Paul McCartney rád a myslel si, že to je "opravdu" John. Na pamětníky může Imagine působit jako dozpěv za květinovou érou hippies, ale na kohokoli mladšího i jako příslib do budoucna. A oproti takovým konkurentům v historických žebříčcích popularity, jako jsou zeppelinské Schody do nebe nebo queenovská Bohémská rapsódie, má Imagine jednu zřejmou výhodu: s trochou hudebního sluchu se dá přece jen zpívat i v pouličním chóru.