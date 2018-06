Image, nebo náhoda?

"Březina není, na rozdíl od takového Grosse, Langera nebo Mlynáře, zase tak často vidět. To je do jisté míry dáno i jeho resortem. Ale blíží se volby, a možná že se snaží zviditelnit," říká psycholog Karel Humhal. Březinův vztah k ženám totiž zajímal například také oficiální čtrnáctideník Sociální demokracie, který vychází jako placená inzertní strana deníku Právo. "Jste úspěšný a sympatický mladý muž. Jakou roli ve vašem životě hrají ženy?" zněla otázka.



"Velmi významnou, a to jak ženy-kolegyně, tak ženy-přítelkyně," odpovídal Březina. Psycholog Humhal proto připouští, že se může jednat o cíleně budovaný image. "Jestli to dělá vědomě, nebo systematicky, to nevím. Je ale pravda, že lidé jako on mají kolem sebe různé poradce a odborníky, kteří se v tom, jak vybudovat image, vyznají. Myslím, že tyto skandály mu například v očích průměrné voličky mohou pomoci," dodává.



Jak psycholog podotýká, skandály jako forma reklamy se často používají například v showbyznysu. "Zdánlivě by to mělo tyto lidi vyřadit, ale ono to zabírá. Například jeden ze zpěváků, tuším, že to byl Petr Muk, na sebe v bulvárním tisku přiznal, že se pere s démonem alkoholu," dodává Humhal. Načasovanost tohoto prohlášení však nebyla náhodná: zpěvák právě v té době vyrážel na celorepublikové turné. Karel Březina však na přímou otázku popírá, že by měl na zprávách ze své ložnice zájem. "Určitě nejsem v těchto věcech exhibicionista, image si takto nepěstuji."