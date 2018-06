Iluzionista Kožíšek šílí: Mašlíková a Dvořáková mluví jen o koních

Mašlíková miluje koně od dětství a tak si má co vyprávět se svou kolegyní a známou koňařkou Martinou Dvořákovou. "Doslova z nich šílím, drbou pořád jenom o koních a není s nima kloudná řeč," směje se Kožíšek.

Zkušenější Dvořáková, která jezdí na koních už devět let, dává rady méně zkušené Mašlíkové, která se jim plánuje věnovat víc. A myslí to vážně, před pár dny si dokonce pořídila vlastního koně.

Hanka Mašlíková je v Divadle Pavla Kožíška od loňského září. Do tajů magie pronikla velmi rychle. "Musím Hanku pochválit, jde jí to moc dobře. Je šikovná a bystrá," říká Kožíšek. Hanka spolu s Martinou pomohla i s novou knihou svého šéfa nazvanou Lexikon magie a kouzel, do které nafotily fotky. Knihu pokřtili v kavárně Palladia Sabina Laurinová, Iveta Toušlová a Marek Vašut.

Kouzlení si hned na místě vyzkoušel moderátor odpolední akce Aleš Háma. "Povedlo se ti ze mě udělat hlupáka," reagoval Háma, když se mu Kožíšek snažil vysvětlit pár kouzelnických triků. "Jedno kouzlo jsem

pochopil, ale dvě ne. Budu si muset koupit tu tvoji knihu, abych se poučil," dodal Háma.