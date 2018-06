Iluzionista Brown uhodl všechna čísla v loterii. Prý díky skupinovému vědění

"Nemůžu tomu uvěřit," řekl Brown s úsměvem, když otočil řadu šesti čísel, která se přesně shodovala s tahem Národní loterie.

Brown předpověděl čísla 2, 11, 23, 28, 35 a 39 několik hodin před tahem. Nemohl je ovšem ukázat publiku dřív, než proběhne samotný tah, aby byla zachována regulérnost loterie. Poté, co losování odvysílala BBC, odhalil iluzionista své tipy, které se přesně shodovaly. Hlavní výhru 2, 4 milionu liber si ovšem neodnesl, protože mu společnost provozující loterii sázku nepovolila.

Brownův pokus přenášel kanál Channel 4, který ten den sledoval rekordní počet diváků. Dívalo se na něj dokonce víc lidí než na samotnou loterii. Tento kousek je prvním z nové pětidílné série televizních triků iluzionisty Derrena Browna, který slíbil, že divákům kanálu Channel 4 prozradí, jak svůj trik s čísly provedl.

Někteří si myslí, že Brown celou show předtočil. Tato možnost je ovšem nepravděpodobná vzhledem k tomu, že během vystoupení iluzionista sleduje přímý přenos losování Národní loterie na kanálu BBC. Jiní se domnívají, že během krátké časové prodlevy při tahu poslal někdo Brownovi čísla nebo je někdo jiný během přenosu zapisoval na bílé míčky, zatímco kamera zabírala Browna. Objevily se i spekulace o zvláštním zařízení, které je schopno samo zapisovat čísla na míčky.

Derren Brown tvrdí, že na tomto triku pracoval téměř rok. Vše chce odhalit ve speciálním programu dnes večer. Nikdo ovšem nevěří, že by prozradil trik celý. Derren Brown je skvělý manipulátor. Napsal dokonce knihu Magie a manipulace mysli. Můžeme tedy očekávat, že Brown nevyloží na stůl všechny své trumfy, ale prozradí jen to, co chce, aby diváci věděli.

Brownovo vysvětlení

Derren Brown zanechal po pořadu, v němž měl odhalit své tajemství, víc otázek než odpovědí. Jak se dalo předpokládat, nechal diváky ve zmatku. Podal totiž vysvětlení, kterému nikdo nevěří. Správná čísla prý uhodl pomocí "hluboké matematiky", když zprůměroval podvědomé tipy od 24 lidí. Této metodě se říká "skupinové vědění" a je založena na starém triku, podle něhož skupina lidí určovala váhu předmětu. Průměr jejich tipů se pak blížil realitě. To samé údajně provedl Derren Brown před loterií, kdy uvedl do klidu 24 lidí, kteří pak automatickým psaním určili 6 čísel. Jejich tipy pak vydělil jejich počtem a správná čísla byla na světě.

Brown tvrdí, že jeho předpověď šesti čísel byla správná právě díky "skupinovému vědění". Doslova řekl, že využil "silné a nádherné tajemství, kterého může být dosaženo pouze v případě, že dáme všichni hlavy dohromady". Nicméně ještě než se zisku chtiví lidé začnou svolávat, aby vytvořili tento počet, měli by vědět, že podle Browna tato metoda funguje zřejmě jen tehdy, nečekají-li její účastníci žádný profit.

"Je dost možné, že mi mnoho z vás nevěří. Nemusíte věřit ničemu, co jsem vám tu dnes řekl. Možná si stále myslíte, že v tom byla nějaká super technologie. Je na vás, čemu budete věřit," zakončil Brown pořad.

Kdo mu rozhodně nevěří, jsou matematici. " Je rozdíl mezi hádáním váhy a čísel v loterii. Ta se odhadnout nedají," řekl profesor univerzity v Cambridge David Spiegelhalter, který si myslí, že Brownovo vysvětlení je lživé. "Matematicky je to úplný nesmysl. Musel to udělat jinak," přidal se v deníku Daily Telegraph profesor matematiky na Oxfordu Roger Heath-Brown.