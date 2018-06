Je to komplikované, přiznává čtyři měsíce od smrti manžela Svobodová

U vás ta otázka má větší význam, než jen zdvořilostní. Jak se vlastně máte?

Komplikovaně.

Jak tu komplikovanou situaci řešíte?

Mám naštěstí hodně práce. Točím Ulici, do toho jsem dostala možnost být úplně jiná, zcela změněná v seriálu Všechny moje lásky. Ta role je taky úplně odlišná od všeho, co jsem kdy hrála. Je bezstarostná, není to taková ta klasická všechápající maminka. Do toho hraji ve čtyřech divadlech, učím na Pražské konzervatoři, chodím na francouzštinu a cvičím pilates. Myslím, že je toho dost.

Zvládáte tedy ztrátu milované osoby v mezích nějaké normy?

Dá se to překonávat, ale je to každého věc. Tím bych to ukončila.

Zmínila jste, že budete v seriálech dvou komerčních televizí. Dřív to byl problém. Dnes už se to tak neřeší?

Dřív to asi někdo někdy řešil v okamžiku, kdy někdo dostal výjimečnou smlouvu, ale v tomto malinkém českém rybníčku nemá cenu si přetahovat herce a hrát si na hrdou televizi, která nikoho nikam nepustí. To bych nemohla hrát ani v různých divadlech. Je to nesmysl. Je nás tu pět a půl, nemůžeme si dělat naschvály a jsem ráda, že můžu pracovat různě.

Viděl jsem, že se oproti Ulici výrazně proměníte. Nebyl to právě důvod, jak divákovi neplést hlavu?

Postava Jany, kterou v seriálu Všechny moje lásky hraju, je napsaná tak, že je taková free a hodně o sebe dbá, je hezky oblečená. Tu změnu jsme hodně podpořily s paní režisérkou. Když je možnost změnit, tak proč bych se nemohla proměnit úplně. Nakonec v divadle taky hraju každý večer někoho jiného.

A momentálně máte svou barvu vlasů?

Takhle vypadám normálně. Jen bych žádné ženě nepřála náročný týden, kdy jsou vlasy jednou doprava jednou doleva, pak paruka. Vždycky se těším, když je volno, na prázdniny nebo na Vánoce, kdy se nemusím česat ani líčit a odpočinu si ve všech směrech.

Máte vedle pilates ještě nějaké zájmy, kterým se chcete letos více věnovat?

Dala jsem si za cíl, že budu víc odpočívat, aby mě nekleplo. A pak jsem si dala úkol pro sebe, že když celý svět mluví anglicky, že bych mohla taky. Sice se domluvím německy a francouzsky, ale angličtina mi chybí.