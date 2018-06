Ilona Csáková zhubla kvůli příteli, kterého úzkostlivě tají

Kvůli němu nejen zkrásněla, ale především zhubla o sedm kilo, což jí velice prospělo. "Žádné drastické diety jsem ale nedržela. Jen jsem si upravila stravu, cvičím, chodím na pravidelné masáže některých partií a jsem celkově naprosto šťastná, takže váha šla dolů sama," svěřila se zpěvačka.

Fakt, že její tajemství stejně dlouho nevydrží, přitom Iloně moc nevadí. "Až se to provalí, tak to bude venku, ale já zatím nic neprozradím. Ani věk, ani profesi," trvala na svém.



Iloně Csákové to moc sluší

"Přece vám ho nebudu servírovat na stříbrném podnosu," odháněla Ilona dotazy zvědavých novinářů na benefičním koncertu ve prospěch nadace pro osamělé matky Mater et pueri, který pořádala zpěvačka Magda Malá.

Spekulace o tom, že jde o ženatého člověka, Ilona nekomentuje. Se svou novou láskou ale plánuje společnou budoucnost, dokonce by byla ráda, kdyby otěhotněla.

Prý ani nemá obavy, že až její tajemství vypluje na veřejnost, mohla by tato skutečnost jejich vztah ohrozit. "Z toho obavy nemám, on to ustojí s naprostou noblesou," tvrdí Csáková.