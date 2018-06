Ilona Csáková ukázala syna, oči má po tátovi

"Jsem šťastná maminka, nevyměnila bych tenhle stav za nic na světě," říká Csáková. Do mateřských povinností vplula s přehledem, i když teorie, kterou měla nastudovanou od kamarádky, byla jiná než praxe. "Věděla jsem teoreticky, že je to stres a strach o zdraví miminka, v praxi je to samozřejmě o něčem jiném. Rady mi od počátků dává hlavně Ivanka Macháčková, je to už zkušená mamka dvou dětí a tak ví, co a jak. I když jsem teď dál od Prahy, zůstáváme spolu neustále v kontaktu a už se těším, až se s ní i s Karlem Gottem uvidím."

Ilona Csáková s partnerem Radkem Vonešem (vlevo)

Na porod už Csáková skoro zapomněla, špatné vzpomínky na něj ale nemá. "Všechno proběhlo v pohodě a zvládl ho i můj partner, který byl přímo u porodu," uvádí zpěvačka. Na svou profesi nezapomíná ani v nové roli maminky a Danielovi skoro denně zpívá. Plánuje také koncerty s živou kapelou a přijala také od producenta Oldřicha Lichtenberga nabídku na roli v novém muzikálu Michala Davida Kat Mydlář. Zahraje si tu od příštího jara po boku Daniela Hůlky hlavní ženskou roli a přesune se kvůli tomu z Brna zpátky do Prahy.

Zatím si ale vychutnává sladké chvíle s miminkem, které je prý od nosánku dolů po ní. "Má stejně jako já i špičatou bradičku. Tvar očí má ale po tátovi," uvádí. Naživo se o tom mohou přesvědčit diváci Primy v reportáži Top Staru, který bude odvysílán večer.

Csáková se po porodu dostala celkem rychle do formy. "Přibrala jsem v těhotenství pětadvacet kilo a ty jsem dala docela statečně dolů. Už nekojím, moc nám to nešlo, a tak se můžu držet v jídle, i když je to hodně těžké. Zvlášť když si zajdeme do naší oblíbené restaurace Nebeský mlýny, kde jsme se s Radkem v začátcích našeho vztahu scházeli a máme k ní nostalgický vztah. Pomáhají možná i časté procházky s kočárkem, v Brně bydlíme blízko lesa, což je velká výhoda. Zvykla jsem si tady, nic mi tu nechybí," vypráví Csáková. S úsměvem se jen trochu vyhýbá otázce na svatbu. "Neřešíme to. Jednou k tomu ale určitě dojde," uzavírá Csáková.