Ilona Csáková ukázala syna Dominika, chtěla by ještě holčičku

"Klidně bych brala i třetí dítě, ale na 1 000 % by mi museli zaručit, že to bude holčička," říká Csáková. Dokonce má pro ni i jméno, byla by to Julinka.

Tři mužští jí ale doma vyhovují. "Rodina je pro mne vším a nevyměnila bych ji za kariéru ani za nic jiného na světě," říká zpěvačka, která se kvůli dětem trochu stáhla z veřejného dění, ale pracovat nepřestala.

Ilona Csáková se syny Danielem a Dominikem Ilona Csáková se synem Dominikem

"Mateřství je skvělé, ohromně si ho užívám, ale úplně bez umění a potřeby něco tvořit bych určitě být nechtěla. Pomalu chystám novou desku," prozradila Csáková.

Nejvíc si jejího zpívání teď užívají právě synové a manžel. A zatímco starší syn Daniel z toho, jak si máma doma neustále prozpěvuje, prý radost moc nemá, malý Dominik je nadšený.

Poprvé ho Ilona Csáková ukázala světu v rámci kampaně na kojeneckou vodu, kterou se syny nafotila.