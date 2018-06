Ilona Csáková ukázala svého miláčka

"To je můj miláček," špitla Csáková a pak už se věnovala jen svému tajemnému muži v černém a slavnostnímu křtu. Zpěvačka Helena Vondráčková se totiž vrátila k Jiřímu Kornovi a natočili spolu desku duetů Těch pár dnů.



"No vidíte, jak to letí. Je to už třicet let, co jsme s Jirkou nazpívali náš první duet," zavzpomínala Helena na píseň Já půjdu tam a ty tam. Na křtu zazpívala s Kornem hned dvě písně a přidala samozřejmě svižný taneček. "Já před Helenou smekám, jak je pořád šmrncovní a v plné síle," vysekl Korn poklonu na adresu Vondráčkové.

Jiřina přinesla jiřiny

Herečka Jiřina Bohdalová nepřišla s prázdnou a pro Vondráčkovou měla vskutku originální dárek. "Helenko, tady jsem ti přinesla jiřiny od Jiřiny," smála se Bohdalová, když se k Heleně blížila s květináčem. Vše sledoval zpěvaččin manžel Martin Michal, kterého situace náramně pobavila.

Sám se na chvíli stal také středem pozornosti, a to se svým námořnickým trikem. Módní pruhy nasvědčují, že je připraven na letní sezonu a už se s Helenou vidí na jejich hausbotu, který mají na Vltavě v jižních Čechách. "Strávíme tam kus léta, protože je nám tam fajn. Marťa chytá ryby a já odpočívám. Jo a taky mu pak ty ryby musím smažit," smála se Vondráčková.

Jitka Asterová: Já nic nevidím!

Kmotry desky s názvem Těch pár dnů byli režisér Jiří Adamec a herečka a moderátorka Jitka Asterová. "Helence pokřtím vždycky a všechno," řekl Adamec. "Já nic nevidím," vykřikla Asterová, když si opačně nasadila sluneční brýle. Rychle se však zorientovala a vzala si slovo. "Jsem ráda, že můžu křtít desku tak mladé zpěvačce," dodala Asterová.