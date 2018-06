Ilona Csáková se vdala se zpožděním, svědčila jí kamarádka Gottová

O dlouhou bílou svatební róbu se nevěstě postaral návrhář Josef Klír. Ženich zvolil tradiční tmavý oblek a za svědka měl zpěváka Romana Horkého ze skupiny Kamelot. Většina z pozvaných hostů byla z hudební branže, nechyběli Karel Gott nebo Monika Absolonová. Po obřadu se všichni přesunuli na hostinu a soukromou party do brněnské restaurace.

Zpěvačka svého partnera potkala v září 2008 na hudebním festivalu a hned si padli do oka. S novým životem přišel i nový domov na jihu Moravy. O svatbě prý uvažovali delší dobu.

"My jsme toto téma otevřeli záhy potom, co jsme začali spolu žít. Spíš jsme se ho dotkli takříkajíc letmo. Když pak přišly na řadu vážné debaty, časově jsme svatbu podřizovali našim aktivitám a léto vyšlo jako vhodný čas pro završení hezkého vztahu tím ceremoniálem," řekla zpěvačka v rozhovoru pro iDNES.cz (více čtěte zde).

Za svědky šli Ivana Gottová a Roman Horký.

Přestože si Csáková nejdřív myslela, že svatba je pouze formální záležitost, později změnila názor.

"Pro mě to bude opravdu významný den, o to víc, že máme spolu syna, a že jsme tedy rodina. Jsem sama na sebe zvědavá. Zatím jsem v naprostém klidu, nepřipouštím si žádné nervozity. Ale uvidíme, co bude v den D. Buď budu stále klidná, nebo se může moje psychika volně projevit. Jsem sama zvědavá. Myslím, že to bude fajn," prozradila ještě před obřadem.

Svatební cestu plánují novomanželé na řecký ostrov Korfu. Zpěvačka se netají tím, že by dvouletému synovi ráda pořídila sourozence. Chtěla by dceru a už má pro ni vybrané jméno - Julinka.