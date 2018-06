Veselý život už byl, rodina je za odměnu, říká Ilona Csáková

„Nevidíte mě, protože nechodím na večírky. Pořád pracuji, musím pracovat, protože miluji svoji profesi a protože mi to rodina přeje. Takže většinou přijedu, odzpívám a zase odjedu,“ vysvětluje Ilona Csáková, proč už společenským akcím příliš neholduje.

Sama říká, že období rušného života single ženy má za sebou a nic by na současném stavu neměnila. Manžel Radek a synové Daniel a Dominik jsou život, který si přála.

„Můj rušný život mi nechybí vůbec, užila jsem si ho do aleluja. Ve volných chvílích se věnuji rodině. Vždyť je to ten sen, který jsem si dlouho snila a přála si takhle žít, takže jsem spokojená. Troufnu si říci, že jsem přešťastná a přála bych to všem lidem, rodina je nejvíc. Dost jsem si užila veselého života, tohle je za odměnu,“ míní.



Ve výchově se snaží uplatnit především dobrý morální kodex. „Děti vychováváme k lásce, úctě a pokoře. Jsou malé, a tak spoustu věcí ještě nechápou. To nejtěžší nás teprve čeká. Vysvětlit jim, co jsou to opravdové lidské hodnoty, čest a morálka - to nejsou klišé, ale přirozená intuice,“ objasňuje.

Ilona Csáková naposledy zavítala do metropole v rámci koncertu Královny popu, kde si zazpívala s Monikou Absolonovou, Leonou Machálkovou či Alenou Antalovou. Doprovázel ji i manžel.

„Mám různá vystoupení a koncertuji. Natáčím různé televizní pořady. Příští rok bych se měla objevit opět i v muzikálu. Začala jsem se věnovat i kreativní stránce své profese jako tomu bylo i dříve. Dávám dohromady sice pozvolna, ale jistě, i nové písně, na kterých se spoluautorsky podílím. Rozhodně mám pořád co dělat a nenudím se,“ uzavírá.