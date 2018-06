Ilona Csáková popřála novému butiku hodně štěstí

9:53 , aktualizováno 9:53

Společenskou událostí pondělního večera se stala nikterak nevýznamná záležitost: otevření prvního butiku módního návrháře Josefa Klíra ve Vinohradském pavilónu v Praze. Lesk večírku dodaly nejen návrhářovy odvážné kreace, ale také přítomnost televizních tváří - vesměs stálých zákaznic. „Od plotny“, kde vařila zelňačku, si odskočila Ilona Csáková, objevila se také moderátorka Michaela Jílková, zpěvačka Leona Machálková, s maminkou přišla také Tereza Pergnerová, která je již jednou nohou v porodnici. „Musí to počkat do středy, to ještě dabuju pro televizi,“ řekla Tereza.