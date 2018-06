Ilona Csáková má jasno, s rodinou se definitivně usadí v Brně

"S Radkem jsme se rozhodli pro Brno, kde bydlíme i teď. Jen se přestěhujeme do jiného domu, který se staví. Ale rozhodně to nevnímám tak, že se odtud ani nehnu. Naopak. Praha zůstává mým druhým domovem i kvůli práci a kamarádům," řekla iDNES.cz Csáková, jejíž rodinný život po boku partnera Radka Voneše dostal zcela nový rozměr po narození jejich ročního syna Daniela.

V hlavním městě se zpěvačka - coby patronka Armády spásy - zastavila i před několika dny, aby pomohla v předvánoční době především dětem z azylových domů. V obchodním domě Šestka slavnostně rozsvítila Strom splněných přání, díky němuž se může do sbírky zapojit každý.

"Sama si nedokážu představit, že bych se do takové situace mohla dostat, zvlášť od doby, co jsem se sama stala matkou. Jen tato samotná představa ve mně vyvolala tak silné emoce, že vznikl nápad aktivně se zapojit do pomoci takto znevýhodněným maminkám s dětmi," objasnila Csáková, která sama přispěla dvacetitisícovým šekem.

Stromek obtěžkaný vánočními přáními dětí, jejichž rodiče procházejí náročnou životní situací a nemohou jim tak sami dopřát sváteční radost v podobě rozbalování vánočních dárků, bude v Šestce až do 20. prosince a splněná přání potěší 140 dětí z azylových domů.

Akci svou účastí podpořily i další slavné maminky jako Ivana Gottová, Michaela Kuklová, Nikol Lenertová a Jana Adamcová.