Ilona Csáková je údajně těhotná, otce dítěte tají

I přesto však zpěvačka deníku Aha! svůj požehnaný stav potvrdila. "Velmi obtížně v sobě hledám motiv, proč právě prostřednictvím novin bych měla informovat o stavu, který je pro ženy tak zásadní a citlivý,“ uvedla Ilona, která se v poslední době stáhla z veřejného dění i ze stránek časopisů. "Věřím, že článek o mém těhotenství, které tímto potvrzuji, mou i čtenářovu dušičku pohladí, ne naopak. Jsem opravdu šťastná a věřím, že mi to štěstí nezhořkne,“ dodala Csáková.

Zpěvačka v současné době zkouší v muzikálu Kladivo na čarodějnice, jehož premiéra se chystá na 30. dubna, v den, kdy se pálí čarodějnice. Zda bude zpěvačka muset svoje působení v muzikálu omezit, nebo dokonce úplně vypustit, a jak to vypadá s jejími dalšími pracovními povinnostmi, zatím není jasné.

Stejné nevědomí panuje i kolem Ilonina přítele, jež má být i otcem dítěte. V médiích proběhly spekulace ohledně toho, že se Csáková zamilovala, totožnost její nové lásky však zatím nebyla zjištěna. Zpěvačka sama prozradila jen to, že její nový partner je podnikatel. "Už jsme spolu několik měsíců a bezvadně nám to šlape. Jediný problém je vlastně v tom, že on bydlí a pracuje v Brně a já jsem tady v Praze. Ale jezdím za ním, kdykoliv můžu,“ přiznala Csáková před nedávnem. Server iDNES.cz se snažil přinést podrobnější informace o Ilonině stavu a plánech, zpěvačku však nebylo možné telefonicky zastihnout.