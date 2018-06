Když tlačenka, tak bez chleba, říká o své dietě Ilona Csáková

„Pohyb a usměrnění jídelníčku. To je celé kouzlo mé štíhlejší postavy,“ přiznala Csáková s tím, že přestala jíst bílou mouku a mléčné výrobky.

Přiznala však, že občas trochu zhřeší. A to, když si od syna vezme kousek svačiny, kterou mu každý den připravuje.

„Daniel začal chodit do školy a dělám mu svačinky. Nejraději má muffiny, které i já ráda někdy ochutnám. Těžké bylo vzdát se chleba. Ale když si chci dát tlačenku, tak jedině bez krajíce chleba,“ prozradila dietu, kterou si naordinovala.

Díky štíhlejší postavě se jí o trochu lépe zpívá, což předvedla i na sobotním koncertě, kde kromě ní zazpívali i Leona Machálková, Michal David, Petr Kolář, Janek Ledecký, Miro Žbirka či Karel Gott (více zde).

VIDEO: Dvacet tisíc fanoušků vítalo Gotta ovacemi vestoje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Bylo to úžasný, nabitý, výživný, hutný. Moji synové by řekli: Mami, to je hustý. Jsem ráda, že jsem u toho mohla být. Takovou masáž člověk nedostává každý den,“ s nadšením popisovala Český mejdan s Impulsem.

Přestože se zpěvačka odstěhovala do Brna, v poslední době ji to opět táhne do hlavního města. „V Praze jsem pořád, takže nemám ani čas být nostalgická. Jediné, kdy si postesknu, je, že nemám čas si zajít s kamarádkou na kafe,“ dodala.