Ilona Csáková o hubnutí: Ještě to nejsou míry, co bývaly

„Nejsou to ty míry, co bývaly, ale je to i tak dřina. Člověk se musí snažit, dát se do díla, protože ono to samo nejde,“ říká Csáková, která změnila jídelníček a začala cvičit.

„Nejtěžší bylo zvyknout si na pravidelnost,“ říká. Se dvěma malými dětmi je těžké udržet nějaký režim, ale Csáková trvá na tom, že to jde. „Samozřejmě, když děti marodí, nebo marodíte vy, tak už je to těžší a je třeba ten harmonogram překopat,“ uznává.

Od pětiletého Daniela a dvouletého Dominika se jí stále neodchází lehce, byť třeba jen na jediný den. „Pořád to kontroluji, pořád mám pocit, že musím brát do ruky telefon a ptát se babičky a manžela, jestli je to všechno v pořádku. Je to taková svázaná svoboda. Člověk si vyjede pracovně, nebo na výlet, ale pořád jsem mentálně doma,“ tvrdí zpěvačka, která bude k vidění třeba na Letní scéně Vyšehrad, kde v červenci zazpívá se skupinou Laura a její tygři.

Ilona Csáková se syny Danielem a Dominikem v roce 2013

Hudba je podle ní dobrou terapií nejen pro dospělé, ale i pro dosud nenarozené děti a doporučuje to všem maminkám. „Zpívala jsem jim pořád a nejen doma v koupelně a v obýváku, ale i na pódiích. Já myslím, že jim to dělá hezky. Myslím, že jim dělá hezky, i když slyší jen tep vašeho srdce nebo jak mluvíte,“ říká Csáková.

„Odráží se to v jejich apetitu na muziku a na hudbu a vyklidňuje je to. Myslím, že je to zvláštní druh terapie, kterou mnohé matky podceňují,“ dodává.