Někdy je to lehká schizofrenie, říká Ilona Csáková o výchově dvou dětí

Milující manžel, dvě děti. Rodina. Žije Ilona Csáková tak, jak si přála?

Ano, takhle jsem si to přála. Přej a bude ti přáno. Vždy jsem věděla, že chci mít děti, rodinu. Je to makačka, ale jsem mega šťastná a nenechala bych si tento náročný mateřský podnik ujít.

Takže jste matkou na plný úvazek. Nebo se pletu?

Nepletete, ale taky pracuju, koncertuju s kapelou, vystupuju na halfplayback. Jsem zpěvačka a moje profese mě stále baví. Jen je to teď taková, řekla bych, lehká schizofrenie.

Pomáhá vám s dětmi i manžel Radek?

Můj manžel je zodpovědný a pomáhá mi, jak mu čas dovolí, neb je hodně pracovně vytížený. Já to zvládat musím, jsem matka, jen maminky ví, o čem mluvím. Snažím se dělat věci na sto procent, ale ne na úkor rodiny. A když musím pracovně odjet, pomáhá mi i hodně má božská tchyně. Zkrátka to musí nějak jít.

Nenastane někdy chvíle, kdy zatoužíte po období, kdy jste byla bez závazků a mohla si vše plánovat jen podle sebe?

Žiju jinak. Můj život nabral úplně jiné obrátky a převrátil se vzhůru nohama. Chtěla jsem to, potřebovala jsem to a nebylo vyhnutí. Přírodě a hormonům se nesmíte stavět na zadní. Mám takový fofr, že ani nemám čas být nostalgická. Je ale pravda, že si musím občas udělat i čas jen sama pro sebe. Když se musím něco učit nebo si jdu zacvičit. Pak mi vypomůže právě babička.

Zbývá čas i na romantiku s manželem?

Romantika je alfou a omegou v partnerského vztahu. Nevím, jak přesně na to, nedám vám recept, ale nějak podprahově si musíte všímat svého partnera a jinými slovy mu dělat pomyšlení. Muži zkrátka potřebují rozptýlit. Zrovna jsem nám dvěma naplánovala výlet do Říma. Miluji Řím. Ještě o tom neví!

Čtenářky, které řeší poporodní kila, by určitě zajímalo, jak se dáváte do formy. Daří se vám to?

Na rovinu, je to peklo. Držím dietu s doktorem Leošem Středou a cvičím pilates s Magdou Komínkovou. To je ta nejefektivnější dieta. Jen musíte chtít. Dámy, jděte do toho. Budete se cítit lehce, zdravě a sexy. Je to řehole, ale má kýžený efekt. Vím, co říkám. Drží vám pěsti.

Co chystáte pro fanoušky?

Momentálně rekonstruuji webové stránky, kde budou aktualizovány termíny mých veřejných vystoupení. Začínám spolupracovat s kolegy ze Slovenska, chystám nové CD. Napsala jsem a nazpívala píseň Klíč k zázraku, kterou otextoval Jan Budař. Je to oficiální píseň neziskového a informačního projektu Spokojené děti, jehož jsem patronkou a který založila má dlouholetá kamarádka Aneta pro rodiče, kteří mají handicapované děti. Vydala jsem i reedici Best Of s názvem Noc kouzelná, kde právě tuto píseň můžete slyšet.