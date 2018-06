Igor Timko ze skupiny No Name má syna

Chlapeček vážil po porodu 2 710 gramů a měřil 49 centimetrů.

"Je to nepopsatelný pocit. Všichni, kdo mají děti, vědí, o čem mluvím. nedá se to k ničemu přirovnat," reagoval krátce po narození syna dojatý zpěvák.

Se skupinou No Name má nyní Timko každý den vystoupení. A přestože se snažil být manželce maximální oporou, samotného porodu se kvůli pracovním povinnostem zúčastnit nemohl.

O tom, že už je otcem, se dozvěděl ještě během koncertu, když navíc zpíval písničku Počkám si na zázrak. "Chtěl jsem být přitom, když malý poprvé zakřičí, ale bohužel to nevyšlo. měli jsme už předem dohodnutý koncert a nedal se tak lehce zrušit. Ale snad to vyjde příště," řekl Timko, který se ihned po koncertě rozjel za rodinou do Košic.

Na jménu prvorozeného Jakuba se s manželkou dohodli už dávno, ačkoliv to, že se jim narodí kluk, se dozvěděli jen pár týdnů před porodem.

Timka předběhl klávesista Zoli Sallai, kterému se už loni narodil syn Adam a za pár týdnů se otcem stane také baskytarista Villiam Gutray. "Babyboom" má v No Name pokračovat i v příštím roce, kdy očekává přírůstek do rodiny Igorův bratr Roman, který v kapele hraje na kytaru. - čtěte také na koktail.pravda.sk