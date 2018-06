Iglesias zase komentoval svoje mužství, má prý nejmenší penis na světě

Iglesias si začal na koncertu mezi songy povídat s fanoušky na pódiu. Informace o "velikosti" jeho mužství všechny přítomné dost šokovala také proto, že nijak nezapadala do kontextu.

"Co má dobrý vzhled Španěla společného s velikostí jeho penisu? Možná vypadám jako Španěl, ale mám nejmenší penis na světě. A myslím to vážně," prohlásil zpěvák do mikrofonu.

Enrique Iglesias

O svém mužství mluvil španělský hudebník už v minulosti: "Změnil bych svůj penis, kdybych mohl. Je tak, tak, tak moc malý. Nikdy nemůžu sehnat extra malé kondomy."

Na koncertu v Austrálii se zpěvák pustil také do diskuze o panictví. Vypadá to ale, že neví přesně, kdy o něj přišel. "Vyrostl jsem ve velké bandě kamarádů a všichni přišli o panictví s prostitutkami, na tom není nic špatného. Museli za to zaplatit. Já jsem chtěl počkat na tu pravou holku a čekal jsem do 25 let. Byl jsem tak nervózní. Obvykle to poprvé není nejlepší. Abych byl upřímný, bylo mi sedmnáct a půl, byl jsem tak nervózní. Trvalo to jen deset sekund," tvrdil Iglesias.

Anna Kurnikovová a zpěvák Enrique Iglesias

Zpěvákova partnerka Anna Kurnikovová patrně nemá z jeho slov moc velkou radost. Iglesias totiž také prozradil, že v současnosti nevydrží souložit ani osm minut. Za upřimnou chvilku zpěváka ale patrně mohla momentální indispozice. Iglesias později tvrdil, že byl nemocný a původně chtěl koncert v Melbourne zrušit. Fanouškům řekl, že užívá antibiotika a nemůže je míchat s alkoholem.