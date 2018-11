Nejvíce sexy mužem roku je adept na prvního černého Bonda Idris Elba

„Moje reakce byla: Prosím vás, to v žádném případě. Opravdu? Při pohledu do zrcadla jsem si řekl: Ale jo, dnes jsi docela sexy. Ale abych byl upřímný, byl to docela hezký pocit. Celkem milé překvapení a samozřejmě to pohladí ego,“ žertoval Idris Elba.

Herec se v minulosti věnoval sportům jako fotbal, basketbal, kriket, hokej a ragby. Je jedním z nejčastěji zmiňovaných nástupců Daniela Craiga v roli Jamese Bonda. Byl by prvním černým agentem 007.

Přestože se nyní pyšní titulem nejvíce sexy muž roku, v minulosti si prošel i nepříjemným obdobím. „Byl jsem velmi vysoký a hubený. A jmenuji se Idrissa Akuna Elba, víte? Trochu jsem si to slízl. Ale jakmile jsem si mohl nechat narůst knír, byl jsem nejvíc cool kluk v ulici,“ prohlásil.

Úplně prvním vítězem ankety magazínu People byl v roce 1985 Mel Gibson. Australanovi bylo v té době 29 let.

Nejstarším držitelem titulu a prvním Jamesem Bondem v žebříčku byl v roce 1989 tenkrát devětapadesátiletý Sean Connery. Byl také prvním Skotem, který v anketě vyhrál.



V roce 1993 se magazín People rozhodl vybrat nejvíce sexy dvojici. Byli to Richard Gere a Cindy Crawfordová. Gere získal svůj druhý titul, ale samostatně, ve svých 50 letech v roce 1999. Dvěma tituly se pyšní také Brad Pitt, Johnny Depp a George Clooney.

Prvním Afroameričanem, který získal titul, byl v roce 1996 jednačtyřicetiletý Denzel Washington.