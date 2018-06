Idris Elba by byl dobrý James Bond, míní bývalý agent 007 Brosnan

Agenti 007 Sean Connery (6 filmů) George Lazenby (1 film) Roger Mooore (7 filmů) Timothy Dalton (2 filmy) Pierce Brosnan (4 filmy) Daniel Craig (4 filmy)

„Jo, mohl by být dobrý Bond. Colin Salmon také. Tu práci by měl dostat ten nejlepší. A kéž Daniel Craig vydělává ještě tak dlouho, jak chce,“ prohlásil Brosnan, který Bonda hrál čtyřikrát v letech 1995 až 2002, než ho nahradil mladší Craig.

Brosnanův druhý kandidát Colin Salmon s ním hrál v bondovkách Zítřek nikdy neumírá a Jeden svět nestačí a je známý také z filmů Resident Evil.

Elba si získal pozornost díky úlohám černošských velikánů od Luthera po Mandelu. O případné účasti v bondovce herec žertoval loni v prosinci. „Neměl by být 007 hezký? Jsem rád, že si myslíte, že mám šanci! Šťastný Nový rok lidi,“ napsal na Twitteru.



Elbu coby agenta 007 podporuje také rapper Kanye West. „Idrise trochu znám a je to velký talent. Filmy, které dělá, jsou zvláštní, a pokud přijde nabídka na roli Jamese Bonda, musí to dostat. Umělci by měli být vizionáři. Černý James Bond by bez pochyb vizionářský byl. Co by se před 30 lety zdálo jako bláznivé, by nyní měla být reálná možnost,“ prohlásil West.

Elba by ale nerad skončil zaškatulkovaný jako černý James Bond. „Sean Connery nebyl skotský James Bond a Daniel Craig nebyl modrooký James Bond, takže kdybych ho hrál, nechci být nazýván černý James Bond,“ prohlásil herec v roce 2011.

Že je Elba horkým kandidátem, dokazuje také zveřejnění e-mailů šéfů společnosti Sony, které ukradli a zveřejnili hackeři. „Idris by měl být příštím Bondem,“ napsala šéfka Sony Amy Pascalová v e-mailu určeném Elizabeth Cantillonové, bývalé viceprezidentce Columbia Pictures.

Úřadující agent Daniel Craig momentálně natáčí svoji čtvrtou bondovku Spectre a má smlouvu ještě na další díl (více zde).



Měl by agenta 007 hrát herec tmavé pleti?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 7. června 2015. Anketa je uzavřena. Ne 1564 Ano 344