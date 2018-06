Idoly dětí? Ewa Farna, Leoš Mareš i Karel Gott

Gott dobře ví, že děti jsou nejupřímnější stvoření na světě a dovedou člověku pěkně bez přetvářky říct, co se jim líbí a co ne. Proto si nominace od nich hodně váží. "Mít úspěch u dětí, to je základ. Je to oslovení nové generace, která nezná lichotky a přetvářku," uvedl zpěvák.

Jestli bude stát na stupních vítězů právě Karel Gott, se ukáže již tuto neděli při slavnostním vyhlášení vítězů ve Žlutých lázních v Praze.

Ačkoli to Slavík běžně nedělá, tentokrát dětem zazpívá. Jeho hit z Tří oříšků pro Popelku a Mrazíka si poslechne i syn Ivety Bartošové Artur. Na Jetix Awards nikdy nechyběl, chyběla tam ale jeho máma. Tentokrát bude ale všechno jinak, Artur nepřijde s chůvou, ale právě se svojí mámou, zpěvačkou, která se po problémech s alkoholem postavila na nohy a vrátila se do světa showbyznysu.