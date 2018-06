Idol s cigaretou nabádá ke kouření

Na základě tohoto zjištění, zveřejněného v časopise Tobacco Control, se objevily názory, podle nichž by filmy, v nichž hrdinové kouří cigarety, měly být přístupné až od patnácti let.Sociologové se útali 632 dětí a dospívajících ve věku od deseti do 19 let ze škol ve vesnických oblastech Anglie, který se týkal kouření a názorů na něj. Zároveň se ptali na oblíbenou filmovou hvězdu - a skončili se seznamem 43 jmen.Poté analyzovali role zmíněných hvězd v letech 1994-1996 a zjišťovali, zda se v jejich rukou na plátně objevily tabákové výrobky. Závěrem je, že děti a dospívající, jejichž oblíbená filmová hvězda kouří, mají k cigaretám mnohem příznivější postoj,než jejich vrstevníci s idoly-nekuřáky. A čím víc hvězda na plátně šlukuje, tím atraktivnější tento zlozvyk je pro jejího fanouška či fanynku; platí to i pro děti, které zatím kouřit nezačaly.Téměř dvě třetiny hvězd, které vědci zkoumali, během sledovaného období na filmovém plátně alespoň jednou kouřily a pro čtyři z deseti byla cigareta jednou z hlavních charakteristik filmové postavy v jednom či více filmech. Nejčastěji v rolíchkuřáků vystupovali Leonardo DiCaprio, Sharon Stoneová a John Travolta."Naše zjištění podtrhuje potenciálně obrovský dopad kouření zobrazovaného v médiích na postoje mládeže," říká autorka zprávy Jennifer Tickleová. "Stručně řečeno, naše údaje naznačují, že kouření zobrazované v médiích filmovými hvězdami přispívá ke kouření mezi mládeží, které je ... hlavní příčinou předčasnýchúmrtí a zdravotním problémem číslo jedna v rozvinutém světě, jemuž by bylo možné předcházet."Britská charitativní organizace pro boj proti kouření Action on Smoking and Health (ASH) proto napsala britskému Úřadu pro klasifikaci filmů, aby kouření na plátně bylo zahrnuto jako jeden z faktorů pro rozhodování o tom, pro jaký typ publika je film určen. "Nechceme cenzurovat režiséry a herce a žádat, aby bylo kouření na plátně zapovězeno zákonem, ale chceme, aby sami uznali, jaký dopad mají na své mladé příznivce, a mysleli i na škody, které mohou napáchat," říká Clive Bates, ředitel ASH. "Hollywoodské superhvězdy by dokázaly ve světě získat nejlepší podporu proti kouření, pokud by chtěly," dodává Bates."Zatím ale pro mladé fanoušky a fanynky může vliv jejich oblíbené hvězdy znamenat začátek celoživotního boje proti nikotinové závislosti."FOREST, organizace na ochranu práv kuřáků, ovšem považuje výzvu ASH za "absurdní". "Nedokážu si představit lepší způsob, jak čemukoli dodat nesmírnou přitažlivost, než snažit se to zakázat dospívajícím," říká mluvčí organizace FOREST Jo Gaffikin.Odvolává se přitom na studii britského ministerstva zdravotnictví roku 1998, podle níž 96 procent dětí ve věku 11-15 let nesouhlasí s tím, že by v nich pohled na kouřící hvězdy vyvolával touhu sáhnout po krabičce cigaret.