Idol dívek Ricky Martin se veřejně přiznal, že je gay

Osmatřicetiletý portorický zpěvák se v roce 2008 stal otcem dvojčat, které mu porodila náhradní matka. Právě jeho synové jsou prý důvodem, proč vyšel s pravdou ven.

O sexuální orientaci autora hitů jako Livin' la Vida Loca spekulovala média téměř od začátku jeho kariéry. Martin se však vždy odmítal k této věci vyjadřovat. Teď přiznává, že svou homosexualitu tajil na radu svých přátel, kteří byli přesvědčeni, že by mu pravda zničila kariéru.

"Protože tyhle rady pocházely od lidí, které jsem hluboce miloval, rozhodl jsem se žít, aniž bych se světem sdílel svou nejniternější pravdu," uvedl Martin. "Dnes ale přijímám plnou odpovědnost za svá rozhodnutí a činy," dodal.

Před několika měsíci se navíc Martin rozhodl napsat paměti, což ho prý přivedlo ještě blíž k tomu, co nazývá "úžasným životním zvratem".

"Při psaní této výpovědi o svém životě jsem se velmi přiblížil k pravdě. A to stojí za oslavu," uvedl Martin.

Svou kariéru zahájil s chlapeckou kapelou Menudo, od níž se v devadesátých letech minulého století odtrhl a dal se na sólovou dráhu. První album v angličtině vydal v roce 1999 pod názvem Ricky Martin a byly na něm jeho dva hlavní hity - Livin' la Vida Loca a She's All I Ever Had. Od té doby se stal idolem dospívajících dívek po celém světě.