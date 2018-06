VIDEO: Plíšková, Zagorová i Panenka popřáli iDNES.cz k 20. narozeninám

„Jsem překvapená. To už je dvacet dlouhých let, co jste tady?,“ zaznělo z úst moderátorky Lucie Borhyové a stejně se podivovali také zpěvačka Ilona Csáková či moderátor Michal Hrdlička.

Herečka Hana Vagnerová po prvotním překvapení nakonec popřála hlavně se nebát. „To znamená, že iDNES.cz už dospěl a já mu k narozeninám přeji hlavně hodně odvahy v žurnalistice a hodně pravdivosti,“ řekla.

Naopak dvacetiny nebyly žádným překvapením pro jednoho z nejlepších fotbalistů minulých let. „Já, Tonda Panenka z Vršovic, zdravím všechny čtenáře iDNES.cz,“ prohlásil.

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky popřála nejen tenistka Karolína Plíšková či zpěvačka Hana Zagorová, ale i bývalí fotbalisté Ladislav Vízek a Tomáš Řepka.

Co nejvíce čtenářů popřáli herec Richard Genzer a zpěvák Miloš Pokorný. Minimálně dalších dvacet úspěšných let zase moderátor a zpěvák Roman Ondráček i kapela Slza. A co závěrem doplnil k přání diskotékový král Michal David? „Ať iDNES.cz žije nonstop, měl kolem sebe nejen pár přátel a získával čím dál více věrných čtenářů,“ dodal hitmaker.