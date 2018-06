Ideální váha pro Fanánka? Sto kilo

Lou Fanánek Hagen, frontman skupiny Tři sestry, se ho však ani nedotkl. Drží totiž dietu. Donutil ho k tomu fakt, že už se pomalu nevešel do žádných kalhot.

„Teď vážím sto osm kilo a potřebuju shodit aspoň osm, abych se dostal na rovných sto. Myslím, že do měsíce to zvládnu. Něco jíst musím, protože pravidelně cvičím, a tak držím takovou tu tělocvičnou dietu, při které se zjednodušeně řečeno mohou v drtivé většině bílkoviny a v té menší sacharidy,“ říká Lou Fanánek Hagen.

Na rautu na rozdíl od většiny přítomných proto odolal různým pochoutkám a naložil si malý talíř zeleniny s dietní šunkou a zapíjel to minerálkou. „Vůli mám pevnou, ale je fakt, že jsem začínal asi pětkrát, než se mi to v hlavě na dietu nahodilo. Když už to tam je, tak mě nic nezlomí. Nevadí mi ani nepít tvrdý alkohol. Když piju, tak vinný střik, pivo ne, to mi nedělá dobře,“ říká Lou Fanánek Hagen, jenž nyní na koncertech pomalu představuje písničky z nové desky nazvané Na exx, která se bude křtít 9. května. Jak jinak než ve známé pražské restauraci Na kovárně, která k historii skupiny neodmyslitelně patří.

Protože letos slaví Tři sestry dvacáté výročí svého založení, těší se už na velký koncert, který se k této příležitosti uskuteční 21. června na pražském koupališti Džbán. „Spřátelené kapely na něm zahrají pár písniček, ale převážně budeme hrát my. A to hodně dlouho, tři hodiny určitě. Tímhle koncertem současně zahájíme turné kapely,“ říká Lou Fanánek Hagen.