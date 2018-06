Ideální oblečení? Tepláky a lodičky, říká miss Jandová

"Nedávno jsem také zjistila, že zatímco z lodiček se mi puchýř neudělá, z botasek jo. Je to divné, ale je to tak. Ideálně bych tedy měla nosit tepláky s lodičkami," říká se smíchem modelka, která prý tuto kombinaci zatím ještě na sobě nikdy neměla.

"Tepláky nosím zásadně jen s žabkami nebo teniskami. Vzít si je k lodičkám? To není nic pro mě," tvrdí.

Přesně 24. října předá Jandová svoji korunku Miss ČR nové vítězce a bude si moci začít plnit svoje sny, což nemohla, dokud byla svázána smlouvou s miss To, že kralovala déle než ostatní dívky, jí nepřipadá nijak výjimečné.

"Prodloužila jsem si to prakticky jen o půl roku, což pro mě nebylo nijak zásadní. Žádná důležitá událost se za tu dobu nestala. Své povinnosti jsem akorát dodržovala déle, což mi přineslo i výhody i nevýhody. Rozhodně to ale neberu tak, že jsem tím výjimečná. Zkrátka to tak bylo a já jsem to přijala," vysvětluje rodačka z Karviné.

Už 14. listopadu se zúčastní spolu s dalšími modelkami velkolepé módní přehlídky luxusního spodního prádla Top Secret.