Vlasáč jako Styles i Clooneyho šediny, ideální muži složeni z celebrit

Ideální muž sestavený z celebrit, kterým ještě nebylo 30 let, má rozchuchané polodlouhé vlasy jako zpěvák Harry Styles z kapely One Direction, blankytné oči herce Zaca Efrona a rovný nos Jamieho Dornana. Podle ankety by měl mít takový ideál ještě čelist herce Ryana Goslinga a strniště Roberta Pattinsona.

Druhý obrázek je vytvořen ze starších celebrit. Ženy považují šediny za sexy, a proto má druhý model prošedivělou kštici George Clooneyho. Opět bodují modré oči, ale herce Bradleyho Coopera. Ideální muž by měl mít nos Brada Pitta, mužnou čelist modela Davida Gandyho a pěstované vousy fotbalisty Davida Beckhama.

V jiném průzkumu nedávno odborníci zkoumali, jak se liší představa ideálního muže a ženy podle preferencí jednotlivých pohlaví. Zatímco něžnější pohlaví by volilo subtilnější postavy a jemnější rysy, mužům se líbí výrazné přednosti. Ideální kráska má podle mužů prsa Kim Kardashianové, ženám stačí Jennifer Anistonová. Oběma pohlavím se líbí David Beckham a Brad Pitt (více zde).

Který "ideální" muž se vám líbí?