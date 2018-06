Ideální muž David Beckham: fotbalista, milující otec a kuchař v jednom

Beckham si oblíbil vaření už v době, když hrál za Real Madrid v letech 2003 a 2007. Jeho manželka Victoria se totiž v kuchyni moc nevyzná.

"Jediná věc, kterou skutečně umím uvařit, je sekaná, což je docela ironické, protože jsem vegetariánka," řekla Victoria v roce 2008 pro manchesterské rádio Key 103. "Mám ale ráda calzone a lasagne. V Španělsku jsem vařila každý den, takže David a kluci byli čtyři roky na sekané."

Její manžel ale naplno propadl kulinářskému umění, až když se přestěhovali do Milána. "Je to něco, co jsem chtěl vždy dělat. Vždy jsem miloval vaření. Teď jsem v Itálii a chci se naučit, jak se dělají úžasné těstoviny," řekl fotbalista tenkrát pro list The Daily Mail.

Beckham se dokonce zapsal na kurz vaření. Navíc jeho dobrým kamarádem je proslulý kuchař Gordon Ramsay, s nímž údajně plánují otevření prodejen pod společnou značkou v Londýně a Los Angeles.

Victoria se tak o vaření nemusí starat, a aby si po porodu oddechla, pronajali si Beckhamovi dům Stevena Spielberga v Malibu. Měsíčně zaplatí v přepočtu 2,5 milionu korun. Manželé přitom mají nedaleko v Beverly Hills vlastní sídlo. Zatímco synové Brooklyn, Romeo a Cruz s tatínkem dovádějí v moři při surfování, holky Beckhamovic si užívají klid a pozorují delfíny.