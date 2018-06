Ideální kráska: vlasy vévodkyně z Cambridge, rty Jolie, prsa Brookové

Ženy většinou nejsou spokojeny s tím, jak vypadají, ale dokonalá krása je hodně ošemetná věc. Kombinací kladů něžnějšího pohlaví by mohl vzniknout právě ideál. Podle nového průzkumu by taková žena byla hnědooká bruneta. Měla by vlasy vévodkyně z Cambridge, rty Angeliny Jolie, bradu Gwyneth Paltrowové a prsa Kelly Brookové.