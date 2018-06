Ideální kráska má podle mužů prsa Kardashianové, ženám stačí Anistonová

Jak by vypadala ideální žena podle žen? Vlasy by měla mít jako manželka prince Williama Kate, obličej modelky Cary Delevigne. Ideální jsou prsa, jako má herečka Jennifer Anistonová, břicho její kolegyně Gwyneth Paltrowové a nesmí chybět boky Emmy Watsonové. A co nohy? Ty by ideální kráska měla mít dlouhé jako australská topmodelka, které přezdívali The Body (Tělo), Elle MacPhersonová.

Páni mají radši blondýnky, platí také podle této ankety. Mužům se totiž líbí blonďatá hříva herečky Scarlett Johannsonové a nohy modelky Rosie Huntington-Whitleyové. Ostatní části těla ale patří brunetkám. Prsa jako profesionální celebrita Kim Kardashianová Westová, obličej herečky Megan Foxové, boky modelky Kelly Brookové a břicho hvězdičky Michelle Keeganové.



Líbí se Beckham a Pitt

Rozdíly jsou patrné také u ideálu krásy v případě pánů. Ženy by rády měly vlasáče, jako je zpěvák Harry Styles, s tváří modela a herce Jamieho Dornana. Líbí se jim tělo dalšího modela Davida Gandyho s bicepsy herce Brada Pitta a nohama, jako má fotbalista David Beckham.



Ideální mužské tělo podle žen a mužů

Právě poslední dva pánové se líbí také mužům, ale jde o jiné partie. Ideální chlapík podle mužů má Pittovy vlasy a Beckhamův obličej. Tělo by měl ale mít jako herec Ryan Gosling a paže jako filmový Wolverine Hugh Jackman. Nohy opět patří fotbalistovi, mužům se ale líbí ty od Franka Lamparda.

Kdo má lepší vkus?