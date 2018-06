Idea třetí světové v roce 1951

HistorieVšechno nasvědčovalo tomu, že na přelomu čtyřicátých a padesátých let počítal sovětský vůdce Josif Stalin se třetí světovou válkou. Chtěl dostat to, co se mu nepodařilo v roce 1945 - posunout hranice komunistického tábora až na západní a jižní výspy Evropy. Jediným pramenem, který to potvrzoval, byl až donedávna český historik Karel Kaplan. Ten jako pracovník rehabilitační komise ÚV KSČ hovořil v roce 1968 s chráněncem a zetěm Klementa Gottwalda Alexejem Čepičkou, který byl v letech 1950-56 ministrem národní obrany. Řeč přišla i na Čepičkovu cestu do Moskvy na tajnou poradu na nejvyšší úrovni v lednu 1951, kterou Sověti svolali a jíž se Čepička na Gottwaldův pokyn zúčastnil. Další svědectví o této schůzce konané 9.-12. ledna nedávno připojil specializovaný americký bulletin věnovaný historii studené války. Otiskl podrobné vzpomínky přímého účastníka onoho jednání z roku 1951. Tehdejší rumunský ministr národní obrany Emil Bodnaras se totiž o této epizodě rozepsal ve svých memoárech, které před nedlouhým časem vyšly. Na schůzce Stalin kontroloval stav jednotlivých armád východoevropských vazalů. A potom si vzal sám slovo. Už půl roku probíhala válka na Korejském poloostrově, v níž vedli severní komunističtí útočníci, než proti nim vystoupily americké divize s pluky některých dalších demokratických států. Stalin se domníval, že vojenská převaha socialistických států je dočasná, udrží se maximálně čtyři pět let. Do té doby "musí socialistické státy využít příznivých podmínek a změnit celou Evropu, vojensky ji osvobodit od kapitalismu, přeměnit ji v socialistickou". Když Kaplan po svém nuceném odchodu do exilu v sedmdesátých letech tohle svědectví z druhé ruky zveřejnil, snad všichni západní politici, historici a novináři mu uvěřili. Natolik to Stalinovy kroky, především pak militarizace celého bloku, potvrzovaly. Válka v Koreji měla být generální zkouškou sovětského válečného umění a techniky, než se spustí východoevropský válečný stroj. Američtí vojáci a jejich spojenci však dokázali útočníky zahnat a kremelský diktátor si uvědomil své slabiny a koncem roku 1952 od tohoto záměru - aspoň prozatímně ustoupil.