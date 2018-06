Iberia bez dýmu

Španělská letecká společnost Iberia oznámila, že od 1. září se na palubě jejích letadel už nebude smět kouřit. Toto rozhodnutí lze označit za odvážné, neboť právě Španělé patří už tradičně k nejnáruživějším vyznavačům tabáku. Kouří 36 procent obyvatel, a to průměrně 17 cigaret denně, což je výkon, který tuto zemi řadí za Řecko co do spotřeby na obyvatele na druhé místo v Evropské unii. Zdejší kuřáci patří zároveň k těm, kteří jsou vůči protitabákové osvětě dosud imunní. Snad nejlépe to podle agentury Reuters dokládá fakt, že v madridském metru si cestující čekající na svůj spoj běžně zapalují přímo pod tabulemi zakazujícími kouření v těchto prostorách. Zatímco představitelé Iberie utěšují své potenciální klienty tím, že zatím - budou moci kouřit alespoň v letištní hale, vláda pro ně měla pouze špatnou zprávu: zakázala totiž prodej tabákových výrobků v blízkosti škol a vyhlásila pokutu půl milionu peset (asi 110 000 korun) pro ty obchodníky, kteří by byli přistiženi při prodeji cigaret či doutníků osobám mladším 16 let.